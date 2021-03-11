Підприємство Мотор Січ у Запоріжжі повернуть у власність держави.

Про це під час брифінгу 11 березня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

– На сьогодні ухвалено рішення, відповідно до якого підприємство Мотор Січ повернуть українському народові, у власність української держави у законний спосіб, – зазначив Олексій Данілов.

За словами Данілова, це має відбутися найближчим часом.

Підприємство Мотор Січ

Мотор Січ – українське підприємство, яке займається розробкою і виробництвом авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів.

З 2017 року тривають переговори щодо придбання контрольного пакету його акцій китайською компанією. У 2019 році з’явилася інформація про придбання частини акцій.

Пізніше СБУ порушила кримінальне провадження щодо цієї угоди. За клопотанням СБУ Шевченківський суд Києва наклав арешт на акції.

У січні 2021 Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ. Обмежувальні заходи діятимуть три роки. Тому Пекін направив до Києва ноту протесту.

Детальніше про справу Мотор Січі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Фото: Мотор Січ