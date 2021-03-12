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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Поранено військового: окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

У зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено українського військового. Інцидент трапився неподалік населеного пункту Новозванівка.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок провокації боєць збройного угруповання Північ отримав осколкове поранення.

Постраждалому надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Наразі його стан задовільний.

Доповнюється…

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