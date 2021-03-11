Сполучені Штати є дуже важливим партнером для України ще від самого початку російської агресії – анексії Криму, а згодом окупації Донбасу.

20 січня 2021 року до влади в США прийшов Джо Байден, а разом із цим змінилася й адміністрація. Багато хто занепокоєний, що нинішній президент Сполучених Штатів досі не зателефонував главі України Володимиру Зеленському.

Проте багато заяв з боку США свідчать про те, що підтримка нашої держави залишатиметься на найвищому рівні.

Факти ICTV розповідають, які нині відносини між США та Україною, та на яку підтримку чекати нашій державі в майбутньому.

Без дзвінка, але з благими намірами

За перші дні свого перебування на посаді президента США Байден дав вичерпно зрозуміти, що Україна й досі залишатиметься на порядку денному Сполучених Штатів.

Як і раніше, адміністрація США дбатиме про відновлення територіальної цілісності України та її безпеку. Наприкінці лютого Байден навіть заявив про те, що разом з нашою державою протистоятиме агресивним діям РФ, і додав, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму.

Проте прямого діалогу глав США та України й досі не відбулося, в чому дехто вбачає проблему. Нібито наші відносини можуть похитнутися.

Не варто забувати, що у Байдена на порядку денному багато питань, які стосуються внутрішніх справ Сполучених Штатів. Навіть без пандемії коронавірусу держава має багато проблем, за вирішення яких потрібно взятися.

Крім того, двопартійна підтримка у Конгресі США нікуди не зникла. Україна й надалі продовжує співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб просуватися до своєї мети – членства у Євросоюзі та НАТО.

Можна не переживати про те, що й досі не відбулося контакту двох президентів, адже наше партнерство не обмежується лише переговорами між главами держав, заявив під час Київського безпекового форуму, організованого фондом Відкрий Україну посол США в Україні у 2006-2009-му та 2019 роках Вільям Тейлор.

– Не варто непокоїтися через те, що розмова новопризначеного президента США Джозефа Байдена з президентом України Володимиром Зеленським досі не відбулася… У Байдена на порядку денному дуже багато запитань щодо американської економіки, боротьби з пандемією Covid-19 тощо. Тобто, він намагається зосередитися на всіх питаннях у своїй роботі, – каже Тейлор.

Та й сама розмова, мабуть, не принесла б нічого нового для поглиблення відносин. На думку посла США в Україні у 1998-2000 роках Стівена Пайфера, президенти говорили б про те саме, що й кілька років тому.

Першим питанням могла б стати російська агресія і подальші кроки з протидії їй. Байден вкотре висловив би підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та запевнив у продовженні тиску на Росію, що пішло б на користь Україні.

Також Байден і Зеленський могли б обговорити продовження реформ.

– Щодо реформ в Україні, на мою думку, президент Байден міг би наголосити на необхідності продовжувати реформування на інституційному та іншому рівнях – продовжувати судову реформу, зменшувати вплив олігархів на економіку та робити реформи ефективнішими, – вважає Пайфер.

Нова взаємодія

Попри думки про відсутність “новизни” на порядку денному між Україною та США, все ж потрібно шукати нові шляхи для взаємодії між країнами.

Новопризначений посол України в США Оксана Маркарова під час Форуму висловила думку, що держави мають не лише посилювати співпрацю за наявними форматами, а й працювати в нових напрямах.

– Ми ініціюватимемо нові формати, зокрема в нових питаннях. Це стосується і протидії пропаганді, кібератакам, в яких Україні є що дати світу і нашому стратегічному партнеру, тому що ми зазнали цих проблем першими, ми знаємо, як із ними боротися, і створили деякі запобіжники, – сказала Маркарова.

Таких ініціатив варто очікувати не лише з боку України, а й Сполучених Штатів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Конгресі заявив, що дипломати мають намір домогтися посилення підтримки України. Йдеться про три сфери: економічну, безпекову та зміцнення демократії.

У чому саме виражатиметься посилення підтримки Сполученими Штатами нині не зрозуміло. Проте Україні потрібно попіклуватися про те, щоб вирішення цього питання не відтерміновувалося.

Найпростіше – показати прогрес у вибудовуванні потужної демократії. Для цього потрібно продовжувати боротьбу з корупцією та реформи.

Особливу увагу потрібно звернути саме на останні, адже можна констатувати, що швидкість реформ в Україні значно знизилася. І все б було нормально, якби не залишилося низки невирішених питань.

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Наприклад, судова реформа вже давно стоїть на порядку денному не лише для українців, а й у співпраці із західними партнерами.

– Ми маємо забезпечити довіру. Маємо підписати меморандум з МВФ, маємо не грати в судову реформу, а по-справжньому здійснити її, здійснити реформу СБУ та сектору оборони. Київ має продемонструвати готовність до справжнього стратегічного партнерства, – вважає посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

Попри необхідність попрацювати для того, щоб заручитися ще більшою підтримкою США, є сфера, в якій ми точно її отримуватимемо.

Тиск на Росію

Тісна співпраця зі США пов’язана, зокрема, з агресивними діями РФ проти України, розпочатими у 2014 році. Відтоді Росія перебуває під санкційним тиском.

Ми бачимо, що останнім часом робота у цьому напрямі лише посилюється.

Особливо, коли йдеться про Північний потік-2, який в Україні вже давно не сприймають як економічний проект, а лише як важіль для тиску на країни Європи та нашу державу.

Звичайно, настрої у США щодо нього дещо різняться, адже за часів президентства Дональда Трампа міжнародні відносини з багатьма країнами “дали тріщину”. І тепер деякі американські дипломати виступають за те, щоб дати РФ можливість добудувати його, що могло б призвести до покращення стосунків з Німеччиною.

Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст під час виступу на Київському Безпековому Форумі, організованому фондом Відкрий Україну висловив упевненість у тому, що Сполучені Штати мають докласти зусиль, щоб запобігти завершенню будівництва російського газопроводу.

І добре, що саме адміністрація Байдена має чудове розуміння того, що це необхідність.

– Ми не можемо дозволити Росії реалізувати свій геополітичний проект, який буде шкідливим не лише для України, а й для Європи – він посилить зв’язки бізнесу Німеччини та ревізіоністів з Росії. Східна Європа страждатиме, тому ми маємо зробити все, щоб цей проект не завершили, – висловив думку Гербст.

Він додав, що це може стати поштовхом для введення додаткових санкцій з боку Сполучених Штатів.

Звісно, слід пам’ятати і про ціль інших санкцій – підштовхнути РФ до припинення військових дій на Донбасі та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Нині є Мінські домовленості, але Росія й досі робить все, щоб не виконувати своїх зобов’язань та звинувачувати в цьому Україну.

На думку директора Київського Безпекового Форуму Данила Лубківського, можна перевірити виконання домовленостей кожною зі сторін, щоб міжнародна спільнота могла зробити свої висновки.

– Нам потрібно подивитися на Мінські домовленості і провести міжнародну перевіркову місію стосовно того, що зроблено, а що ні. Адже це дуже важлива річ, яка знаходиться перед нами на міжнародній арені, – вважає він.

І якщо комісія дійде висновку, що РФ не виконує взятих на себе зобов’язань, то згодом ми можемо побачити нові санкції, зокрема від Сполучених Штатів.

Можливо, це стане ще одним кроком для зупинення агресивних дій Росії проти України.

Зрозуміло, що США і надалі залишатимуться важливим партнером для України, але що більше ми розширюватимемо співпрацю, то більше отримуватимуть обидві сторони.

У нас є досвід зі стримування агресора, а у наших партерів – побудови якісної демократії.

Так, американські дипломати не можуть повністю зосередити свою зовнішню політику на нашій державі, але якщо вони бачитимуть зниження рівня корупції та прогрес у реформах, то й більше йтимуть на контакт.