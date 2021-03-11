Радуцький назвав регіони з провальними показниками вакцинації

Чернігівська, Закарпатська, Хмельницька, Харківська області та місто Київ – регіони з так званими провальними добовими показниками вакцинації від коронавірусу.

Зокрема, у Чернігівській області за минулу добу зробили 40 щеплень, Закарпатській області – 50, Хмельницькій, Харківській області та Києві – по 100.

Про це заявив очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Прикро, що за всіх небезпек третьої хвилі коронавірусної хвороби вкрай низькими темпами проходить вакцинальна кампанія, – зазначив він.

За словами Радуцького, 10 березня щеплення проти коронавірусу отримали 5,9 тис осіб. Усього в країні вакциновано 29 378 людей.

Водночас він повідомив, що зростає добова кількість виявлення нових інфікованих і кількість летальних випадків. Тому динаміка у найближчі тижні лише погіршиться.

– Нова хвиля коронавірусу характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку, – зазначив Радуцький.

Вакцинація в Україні

24 лютого стартувала вакцинація проти коронавірусу в Україні. Першими щеплення отримали медичні працівники та військовослужбовці.

Лідером за кількістю щеплень є Донецька область. За минулу добу в регіоні зробили щеплення 660 людям.

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Джерело: Михайло Радуцький