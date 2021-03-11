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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Сергій Кудімов став першим ведучим ICTV, який вакцинувався від коронавірусу

Сергій Кудімов став першим ведучим ICTV, який вакцинувався від коронавірусу. Він зробив щеплення у межах підготовки сюжету для програми Факти тижня на ICTV.

Сергій Кудімов

Суть експерименту полягає у тому, щоб перевірити на собі дію вакцини CoviShield, з’ясувати, як і чому з’явилися усі фейки та інформаційні війни навколо індійського препарату та показати, як взагалі працює вакцинація в Україні.

Сергій Кудімов зміг долучитися до процесу вакцинації згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я. Публічні особи та громадські діячі можуть зробити щеплення, якщо є ризик невикористання усіх запланованих доз вакцини. Трапляється це у випадку відмови людини від вакцинації чи виявлення протипоказань.

– Це залишкова доза. Один лікар захворів, його доза звільнилася і у межах наказу Міністерства охорони здоров’я я долучився до цього процесу, – розповідає ведучий Фактів тижня.

Після вакцинації Сергій півгодини пробув у лікарні під наглядом медиків для того, щоб вони змогли надати оперативну медичну допомогу у разі алергічної реакції чи інших нездужань.

– Лікарі попередили, що може відчуватися важкість у руці. Десь за годину я це відчув – рука трохи німіла. Але тривало це не більше 30 хвилин. Також медики попередили, що може бути ломота у тілі, підвищення температури, але поки ніяких реакцій у мене немає, почуваюся я добре, – зазначає Сергій Кудімов.

Результати експерименту дивіться у сюжеті Фактів тижня на ICTV вже цієї неділі о 18:45.

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Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Першим щеплення зробили військовим і медичним працівникам.

Станом на 11 березня 29 378 українців вакцинувалися від коронавірусу. Наразі лідером за кількістю щеплень є Донецька область. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні читайте на Фактах ICTV.

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