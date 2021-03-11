Хто отримає залишки вакцин в Україні та наскільки британський штам смертоносніший за інші, Факти ICTV зібрали головні новини пандемії коронавірусу за 11 березня.

МОЗ оновив список карантинних зон. Станом на 11 березня у десяти областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

До червоної зони карантину потрапили чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

На коронавірус захворів голова Національного банку України Кирило Шевченко. Посадовець повідомив, що знаходиться на самоізоляції і почувається нормально.

Депутат Верховної Ради Роксолана Підласа запропонувала розподіляти залишки вакцини між усіма охочими через застосунок Дія.

– Щоб уникнути втрат вакцини прошу негайно налагодити механізм розподілу залишків флаконів між усіма охочими, які подали заявку через онлайн-сервіс державних послуг Дія, не беручи до уваги пріоритетність певних категорій і груп населення, – зазначила Підласа.

Коронавірус у світі

У Німеччині зафіксовано найбільшу кількість нових випадків за місяць – 14,3 тис.

Ситуація значно погіршилась і в Молдові. У Кишеневі закінчились місця для хворих на коронавірус, а також сильно зросла смертність.

– Медичний персонал виснажений, система працює на межі і ледве справляється. Природно, що в такій ситуації необхідно приймати нові заходи щодо запобігання пандемії, – сказала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я, праці та соціального захисту Молдови Тетяна Затик.

Затик також не виключає можливості запровадження нового локдауну.

Тим часом в Естонії від сьогодні вступають в силу нові карантинні обмеження.

Вони діятимуть щонайменше місяць і направлені на те, щоб зменшити кількість контактів між людьми. Заборонено буде перебувати поза приміщенням більше ніж вдвох.

Останнє дослідження Ексетерського університету доводить, що у британського штаму Covid-19 на 64% вище смертність.

Летальність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1 тис. випадків.

Вакцинація в Україні

Очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Чернігівська, Закарпатська, Хмельницька, Харківська області та місто Київ – регіони з провальними добовими показниками вакцинації від Covid-19.

Радуцький також зазначив, що добова кількість виявлення нових інфікованих і кількість летальних випадків зростають, одже треба очікувати погіршення динаміки в найближчі тижні.