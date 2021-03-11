Погода на 11 березня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 11 березня в Україні буде сухою та морозною. У більшості областях очікується сонячна погода.

Вітер переважно південно-східний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 11 березня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході сонячно, однак ніч буде найхолоднішою: денна температура становитиме до -3°, вночі подекуди до -12°.

На Заході у всіх областях без опадів, весь день буде сонячним: денна температура до 5°, вночі до -6°.

На Півдні сонячно і безхмарно: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 4°, вночі до -5°.

На Півночі також сонячно, у деяких областях вночі вдарять морози: вдень до 3°, вночі подекуди до -12°.

У Центрі у всіх областях без опадів, також сонячно: вночі до -8°, вдень до 3°.

У Києві синоптики прогнозують до 2° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -8°.

Погода в Україні у березні 2021

За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.

Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.