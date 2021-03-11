Погода на 11 березня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 11 березня в Україні буде сухою та морозною. У більшості областях очікується сонячна погода.
Вітер переважно південно-східний, його швидкість досягне 5-10 м/с.
Детальніше про погоду в Україні 11 березня – у матеріалі Фактів ICTV.
На Сході сонячно, однак ніч буде найхолоднішою: денна температура становитиме до -3°, вночі подекуди до -12°.
На Заході у всіх областях без опадів, весь день буде сонячним: денна температура до 5°, вночі до -6°.
На Півдні сонячно і безхмарно: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 4°, вночі до -5°.
На Півночі також сонячно, у деяких областях вночі вдарять морози: вдень до 3°, вночі подекуди до -12°.
У Центрі у всіх областях без опадів, також сонячно: вночі до -8°, вдень до 3°.
У Києві синоптики прогнозують до 2° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -8°.
Погода в Україні у березні 2021
За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.
Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.
Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.