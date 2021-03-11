У США за часів президента Джо Байдена приділятимуть особливу увагу реформам та боротьбі з корупцією в Україні.

Про це під час публічної дискусії у Києві 11 березня заявив американський дипломат, директор Інституту Маккейна, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019 роки) Курт Волкер.

– Я вважаю, що буде комбінація підтримки України та наполягання на тому, що є певні речі, які решта світу не може зробити замість вас, лише українці можуть зробити їх самостійно, – зазначив Курт Волкер.

За його словами, США будуть і надалі підтримувати Україну у питаннях безпеки.

Крім того, він зазначив, що в адміністрації Байдена, найімовірніше, не буде окремого представника Державного департаменту США з питань України.

Боротьба з корупцією в Україні

5 березня у США заявили про запровадження санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

На такі дії у країні пішли через його причетність до корупції. Офіс президента України подякував США за боротьбу з олігархами.

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