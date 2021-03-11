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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Сума зросла на понад 25%: українці почали робити більше депозитних вкладів

У січні 2021 року сума депозитних вкладів в Україні в національній валюті зросла на 25,75%.

гроші, гривня

Так, за даними НБУ, на початку 2021 року вона становила 830,6 млрд грн, водночас у січні 2020 року – лише 660,5 млрд грн. Такі цифри озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

Він також зауважив, що наприкінці 2018 року сума депозитних вкладів резидентів становила 540,6 млрд грн і лише за два роки, попри вплив кризових чинників, зросла на 53,6% (до 830,6 млрд грн).

За словами Гетманцева, такій позитивній тенденції сприяла послідовна політика держави у сфері публічних фінансів. Також значно вплинула на процес стабільність банківської системи.

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Оскільки у 2019 році в Україні не було визнано неплатоспроможним жодного банку, а в 2020 – лише два. Водночас  у 2017 таких банків було 9, у 2016 – 15, у 2015 – 29.

Днями вперше з минулого року Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5%. Показник залишався незмінним ще з 12 червня 2020 року.

За даними спеціалістів НБУ, завдяки цьому Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько $30 млрд.

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