Центр протидії дезінформації може запрацювати з наступного тижня – Єрмак

Центр протидії дезінформації може запрацювати в Україні вже наступного тижня. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час форуму Україна 30.

За словами очільника Офісу президента, відповідний центр створять на базі Ради національної безпеки і оборони.

– На виконання доручення президента найближчим часом розпочне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Але президент стежитиме за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня центр почне свою роботу, – зазначив він.

9 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні запрацює Центр протидії дезінформації. На його думку, з часом цей інститут зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.

Водночас в українських школах можуть з’явитися уроки медіаграмотності, де вчитимуть, як відрізняти правду від брехні.