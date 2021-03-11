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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Центр протидії дезінформації може запрацювати з наступного тижня – Єрмак

Центр протидії дезінформації може запрацювати в Україні вже наступного тижня. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час форуму Україна 30.

андрій єрмак

За словами очільника Офісу президента, відповідний центр створять на базі Ради національної безпеки і оборони.

– На виконання доручення президента найближчим часом розпочне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Але президент стежитиме за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня центр почне свою роботу, – зазначив він.

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9 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні запрацює Центр протидії дезінформації. На його думку, з часом цей інститут зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.

Водночас в українських школах можуть з’явитися уроки медіаграмотності, де вчитимуть, як відрізняти правду від брехні.

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