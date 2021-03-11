Українці будуть “приємно здивовані”, коли дізнаються, хто основний власник надр – Данілов

Рада національної безпеки та оборони України на наступному засіданні розгляне низку питань. Зокрема, РНБО заслухає інформацію про надрокористувачів і методи боротьби з контрафактними підакцизними товарами з ОРДЛО.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу 11 березня за результатами засідання. За його словами, суспільство не знає, як за 30 років незалежності видавалися ліцензії на розробку надр і як видобувалися корисні копалини.

Данілов зазначив, що він бачив попередній звіт і українці будуть “приємно здивовані”, коли дізнаються, хто є основним власником надр.

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Також розглянуть питання посилення боротьби зі злочинністю, яка контролює переміщення контрафактних підакцизних товарів з тимчасового окупованої території Донецької та Луганської областей.

Доручення РНБО

РНБО доручила СБУ з’ясувати обставини, за яких підписали та ратифікували Харківські угоди у 2010 році про умови перебування Чорноморського флоту РФ в Криму. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, їх ратифікували всього за чотири дні.

Якщо будуть достатні підстави, тоді СБУ згодом може відкрити кримінальні провадження та звинуватити у державній зраді низку депутатів Верховної Ради VI скликання, які проголосували за перебування Чорноморського флоту РФ у Криму у 2010 році. За словами Данілова, наслідком того голосування стала окупація Криму та проблеми у Донецькій та Луганській областях.