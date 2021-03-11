Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон – що це значить

Україну планують поділити на десять функціональних зон, які дадуть змогу ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів.

Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій.

За даними міністерства, поділ територій на десять функціональних типів надасть економічні переваги жителям різних областей і дасть змогу ефективніше розвивати регіони. Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що ідея полягає у тому, щоб спрямовувати фінансування не на області, як було раніше, а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які потребують абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

– Типи розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це одразу декілька областей, які ми маємо розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там ті самі проблеми. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході та на заході вони різні — в першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які потребують абсолютно іншої логіки, — сказав міністр Чернишов.

Україна поділятиметься на такі функціональні типи в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:

гірські території українських Карпат;

макрорегіон Азов-Чорне море;

прикордонні регіони;

прикордонні території у несприятливих умовах;

тимчасово окуповані території України;

природоохоронні території (Смарагдова мережа);

міські агломерації;

центри економічного розвитку;

монофункціональні старопромислові міста;

сільські території у несприятливих умовах.

Створення цифрової системи споживачів комунальних послуг

У Міністерстві енергетики планують створити уніфіковану цифрову систему споживачів житлово-комунальних послуг, що дасть змогу забезпечити захист вразливих споживачів у випадку непередбачуваних обставин чи проблем.

Така цифрова система міститиме інформацію про споживачів житлово-комунальних послуг, ціни й тарифи, які вони сплачують, обсяги нарахованих їм субсидій тощо.