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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон – що це значить

Україну планують поділити на десять функціональних зон, які дадуть змогу ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів.

Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон – що це значить

Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій.

За даними міністерства, поділ територій на десять функціональних типів надасть економічні переваги жителям різних областей і дасть змогу ефективніше розвивати регіони. Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.

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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що ідея полягає у тому, щоб спрямовувати фінансування не на області, як було раніше, а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які потребують  абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

 – Типи розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це одразу декілька областей, які ми маємо розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там ті самі проблеми.

Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході та на заході вони різні — в першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які потребують абсолютно іншої логіки, — сказав міністр Чернишов.

Україна поділятиметься на такі функціональні типи в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:

  • гірські території українських Карпат;
  • макрорегіон Азов-Чорне море;
  • прикордонні регіони;
  • прикордонні території у несприятливих умовах;
  • тимчасово окуповані території України;
  • природоохоронні території (Смарагдова мережа);
  • міські агломерації;
  • центри економічного розвитку;
  • монофункціональні старопромислові міста;
  • сільські території у несприятливих умовах.

Створення цифрової системи споживачів комунальних послуг

У Міністерстві енергетики планують створити уніфіковану цифрову систему споживачів житлово-комунальних послуг, що дасть змогу забезпечити захист вразливих споживачів у випадку непередбачуваних обставин чи проблем.

Така цифрова система міститиме інформацію про споживачів житлово-комунальних послуг, ціни й тарифи, які вони сплачують, обсяги нарахованих їм субсидій тощо.

Джерело: Мінрегіон

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