В Україну прибули вакцини від захисту туберкульозу БЦЖ, які закінчилися ще в лютому. 10 березня її отримали Київ і Київська область.

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

– Вчора відповідні вакцини отримали Київ і Київська область. Від сьогодні всі інші регіони також отримають вакцину. Загалом, на закупівлю вакцин виділено 1,7 млн грн, які витрачені за рахунок Держбюджету 2018 року, – зазначила Шаталова.

За її словами, наразі прибула перша партія вакцини – 450 тис. доз вакцин. Найближчим часом в Україну прийде друга партія вакцин – 640 тисяч доз.

Заступник міністра нагадала, що БЦЖ необхідно робити новонародженим в перші дні життя, оскільки вони найбільш схильні до ризику захворіти на туберкульоз.

Українці можуть вакцинуватися безкоштовно за місцем проживання.

Туберкульоз в Україні

Туберкульозом називають інфекційне захворювання, яке вражає легені, а іноді зачіпає й інші органи. Його спричиняють мікробактерії, які називають паличками Коха.

Детальніше про те, що таке туберкульоз, про його профілактику та лікування, читайте у матеріалі Фактів ICTV.