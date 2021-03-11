ВМС України отримають нові ракетні комплекси Нептун вже в березні

Українська армія отримає перші дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу Нептун, з протикорабельними ракетами РК-360МЦ вже в березні поточного року.

Міністр оборони України Андрій Таран назвав це озброєнням нового покоління і повідомив, що ці ракетні комплекси виготовляються в рамках контракту з Державним Київським конструкторським бюро Луч.

– Це справді історична подія, адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни захист українського узбережжя набуває нових можливостей, – сказав Андрій Таран.

Міністр також повідомив, що діючі складові частини Нептуну вже придатні до виконання реальних бойових завдань у складі ВМС України.

Британські катери для України

Велика Британія спроектує бойові катери спеціально для ВМС України.

Аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз повідомив, що на катери встановлять артилерійські системи та ракети малої або великої дальності.