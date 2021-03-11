Курс валют НБУ на 11 березня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.

На четвер, 11 березня, НБУ встановив курс 27,70 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 11 березня, зафіксувалося на 33,93 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль залишилася стабільною, а от злотий здешевшав.

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Курс валют в Україні від НБУ на 11.03:

$1 – 27,70 грн;

€1 – 33,93 грн;

1 польський злотий – 7,19 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5%

Національний банк України підвищить облікову ставку до 6,5% з рівня 6%. Нововведення почало діяти з 5 березня.

Показник облікової ставки в Україні залишався незмінним з літа 2020 року.

Одним із головних факторів залишається пандемія коронавірусу, яка слугує одним із ключових ризиків для макрофінансової стабільності країни.

Також НБУ звернув увагу на прискорення інфляції на початку 2021 року.