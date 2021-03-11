В Україні зафіксовано 9 084 нових випадки Covid-19 станом на ранок 11 березня. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.
За весь час пандемії інфікувалися 1 425 522 українців.
Одужало за вчора 5 330 людей, не змогли подолати хворобу 262.
За добу зробили 106 464 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.
За весь час пандемії в Україні одужало 1 210 246 осіб, 27 685 людей померли. Усього зробили 7 235 711 тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 853
- Вінницька область – 659
- Волинська область – 171
- Дніпропетровська область – 339
- Донецька область – 276
- Житомирська область – 384
- Закарпатська область – 463
- Запорізька область – 249
- Івано-Франківська область – 533
- Київська область – 510
- Кіровоградська область – 68
- Луганська область – 67
- Львівська область – 600
- Миколаївська область – 143
- Одеська область – 588
- Полтавська область – 358
- Рівненська область – 267
- Сумська область – 185
- Тернопільська область – 355
- Харківська область – 558
- Херсонська область – 44
- Хмельницька область – 507
- Черкаська область – 254
- Чернівецька область – 587
- Чернігівська область – 66
Зони карантину в Україні
Станом на 10 березня 2021 року в червоній зоні карантину в Україні перебувають чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
До помаранчевої зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.
Решта регіонів – поки у жовтій зоні.