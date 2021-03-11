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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

За добу захворіли понад 9 тис. українців: коронавірус в Україні 11 березня

В Україні зафіксовано 9 084 нових випадки Covid-19 станом на ранок 11 березня. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.

коронавірус, маска

За весь час пандемії інфікувалися 1 425 522 українців.

Одужало за вчора 5 330 людей, не змогли подолати хворобу 262.

За добу зробили 106 464  тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.

За весь час пандемії в Україні одужало 1 210 246 осіб, 27 685 людей померли. Усього зробили 7 235 711 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 853
  • Вінницька область – 659
  • Волинська область – 171
  • Дніпропетровська область – 339
  • Донецька область – 276
  • Житомирська область – 384
  • Закарпатська область – 463
  • Запорізька область – 249
  • Івано-Франківська область – 533
  • Київська область – 510
  • Кіровоградська область – 68
  • Луганська область – 67
  • Львівська область – 600
  • Миколаївська область – 143
  • Одеська область – 588
  • Полтавська область – 358
  • Рівненська область – 267
  • Сумська область – 185
  • Тернопільська область – 355
  • Харківська область – 558
  • Херсонська область – 44
  • Хмельницька область – 507
  • Черкаська область – 254
  • Чернівецька область – 587
  • Чернігівська область – 66

Зони карантину в Україні

Станом на 10 березня 2021 року в червоній зоні карантину в Україні перебувають чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта регіонів – поки у жовтій зоні.

Фото: Pixabay

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