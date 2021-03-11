В Україні зафіксовано 9 084 нових випадки Covid-19 станом на ранок 11 березня. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.

За весь час пандемії інфікувалися 1 425 522 українців.

Одужало за вчора 5 330 людей, не змогли подолати хворобу 262.

За добу зробили 106 464 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.

За весь час пандемії в Україні одужало 1 210 246 осіб, 27 685 людей померли. Усього зробили 7 235 711 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 853

Вінницька область – 659

Волинська область – 171

Дніпропетровська область – 339

Донецька область – 276

Житомирська область – 384

Закарпатська область – 463

Запорізька область – 249

Івано-Франківська область – 533

Київська область – 510

Кіровоградська область – 68

Луганська область – 67

Львівська область – 600

Миколаївська область – 143

Одеська область – 588

Полтавська область – 358

Рівненська область – 267

Сумська область – 185

Тернопільська область – 355

Харківська область – 558

Херсонська область – 44

Хмельницька область – 507

Черкаська область – 254

Чернівецька область – 587

Чернігівська область – 66

Зони карантину в Україні

Станом на 10 березня 2021 року в червоній зоні карантину в Україні перебувають чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта регіонів – поки у жовтій зоні.