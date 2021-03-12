Чернишов обіцяє гучні кримінальні справи за пожежі з жертвами

В Україні необхідно посилювати відповідальність місцевої влади за неналежне дотримання протипожежної безпеки.

Таку думку висловив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

—У разі надзвичайних подій, які приведуть до людських жертв чи матеріальних втрат будуть відкривати гучні кримінальні справи. Всі відповідальні понесуть покарання, — заявив він.

За словами Чернишова, усі регіони повинні ефективно готуватись до протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду. Зокрема, це стосується протипожежної безпеки.

Тому в областях проводитимуть перевірку щодо готовності сил і засобів до швидкого реагування на надзвичайні ситуації.

Також під час засідання ухвалили низку рішень щодо заходів запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року.

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Крім того, учасники комісії обговорили стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах.

Чернишов запевнив, що Мінрегіон контролюватиме неухильне дотримання встановлених режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем.

— У разі виникнення дефіциту води будуть вжиті всі необхідні заходи щодо раціонального використання ресурсів. Пріоритет буде надаватися використанню води для питних і побутових потреб населення, — додав він.

Пожежа у будинку для літніх людей

У січні сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На той момент у приміщенні перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 – постраждали.

23 січня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.