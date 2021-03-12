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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро здорожчали: курс валют в Україні 12 березня

В Україні зросли в ціні долар та євро. Станом на 12 березня Нацбанк встановив курс американської валюти на рівні 27,74 грн/$. Це на чотири копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Економіка

Курс євро наразі становить 33,17 грн за одиницю. Минулої, доби, 11 березня, він коштував на 78 копійок дешевше.

Порівняно з попереднім днем, ціна польського злотого та російського рубля також підвищилася.

Курс валют НБУ на 12 березня 2021

  • $1 – 27,74 грн;
  • €1 – 33,17 грн;
  • 1 польський злотий – 7,24 грн;
  • 10 російських рублів – 3,77 грн.

курс валют 12 березня НБУ

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Яким буде курс валют до кінця місяця

Згідно з прогнозами аналітиків, значних коливань курсу іноземної валюти у перший місяць весни не відбудеться. У березні вартість долара очікується у межах 27,4-28,5 грн. Євро може коштувати максимум 34,8 грн за одиницю.

Детальніше про курс валют у березні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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