Президент України Володимир Зеленський продовжив до 1 серпня дію угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17.

Закон про ратифікацію угоди Верховна Рада ухвалила 16 лютого за ініціативи глави держави.

Багатонаціональну Міжнародну місіу захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року, утворено угодою від 28 липня 2014 року.

Основним завданням місії є сприяння збиранню решток, проведенню розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами.

Угоду сторони уклали на рік, але потім її дію продовжували кілька разів.

Катастрофа МН17

17 липня 2014 року в результаті катастрофи МН17 загинуло 298 людей. Рейс Амстердам – Куала-Лампур збили в небі над окупованим Донбасом.

У вересні 2016 року Міжнародна слідча група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер збили ракетою, запущеною із ЗРК Бук. Рік тому оголосили про приналежність Бука до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує.

У лютому уряд Нідерландів вирішив не проводити розслідування щодо незакритого повітряного простору над східною частиною України в день авіакатастрофи малайзійського Boeing в 2014 році.