Станом на 12 березня у Києві за добу виявили 896 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 144 910 людей.

За день 23 особи померли від вірусу, загалом – 2 857. Одужало за час пандемії 97 648 осіб, з них за останню добу – 428.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: