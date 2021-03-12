Станом на 12 березня у Києві за добу виявили 896 нових випадків коронавірусу.
Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 144 910 людей.
За день 23 особи померли від вірусу, загалом – 2 857. Одужало за час пандемії 97 648 осіб, з них за останню добу – 428.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.