Кремація та поховання у щільному пакеті померлих від Covid-19 не обов’язкові – Ляшко

Людей, які померли від коронавірусу, не обов’язково ховати у щільному пакеті або кремувати. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

Згідно з рекомендаціями МОЗу, люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

– Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах, адже там немає правил, що повинна бути лише кремація померлого чи поховання лише у щільному пакеті, – зазначив санлікар.

Віктор Ляшко також додав: тільки за умови, якщо є надмірне виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають у щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусу.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні вже померли 27 915 українців. Найгірша ситуація наразі на Прикарпатті. В Івано-Франківську фіксують найбільшу смертність і захворюваність на коронавірус за весь час пандемії.

Через стрімке поширення вірусу медична система міста наближається до колапсу.