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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Київ обмежив в’їзд фур через снігопад

Із 17.00 12 березня обмежується в’їзд до Києва великогабаритних транспортних засобів. Причиною такого рішення є погіршення погодних умов.

погодні умови_транспорт_обмеження

Інформацію про зняття заборони та відновлення руху патрульна поліція Києва повідомить додатково.

Затори через снігопад у Києві

12 березня утворилися 8-бальні затори через снігопад у Києві.

Пересування частиною вулиць столиці ускладнене. Найбільше завантажений центр Києва.

Ще в обід спецтехніка Київавтодору почала обробку вулиць та доріг протиожеледними засобами. Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, магістральні вулиці, покриття із бруківки та тротуари.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція

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