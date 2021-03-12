Із 17.00 12 березня обмежується в’їзд до Києва великогабаритних транспортних засобів. Причиною такого рішення є погіршення погодних умов.
Інформацію про зняття заборони та відновлення руху патрульна поліція Києва повідомить додатково.
Затори через снігопад у Києві
12 березня утворилися 8-бальні затори через снігопад у Києві.
Пересування частиною вулиць столиці ускладнене. Найбільше завантажений центр Києва.
Ще в обід спецтехніка Київавтодору почала обробку вулиць та доріг протиожеледними засобами. Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, магістральні вулиці, покриття із бруківки та тротуари.
Джерело: Патрульна поліція
Фото: Патрульна поліція