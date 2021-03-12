Із 17.00 12 березня обмежується в’їзд до Києва великогабаритних транспортних засобів. Причиною такого рішення є погіршення погодних умов.

Інформацію про зняття заборони та відновлення руху патрульна поліція Києва повідомить додатково.

Затори через снігопад у Києві

12 березня утворилися 8-бальні затори через снігопад у Києві.

Пересування частиною вулиць столиці ускладнене. Найбільше завантажений центр Києва.

Ще в обід спецтехніка Київавтодору почала обробку вулиць та доріг протиожеледними засобами. Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, магістральні вулиці, покриття із бруківки та тротуари.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція