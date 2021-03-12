Коронавірус в Україні 12 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 12 березня на коронавірус в Україні інфікувались 1 438 468 осіб. За останню добу у країні виявили 12 946 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
За останню добу одужали 4 630 українців, загалом змогли подолати хворобу 1 214 876 осіб.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, померло 27 915 людей, за день виявлено 230 летальних випадків. Госпіталізовано до лікарень 3 843 хворих.
За добу здійснено 100 718 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 940 випадків;
- Волинська область – 272 випадки;
- Дніпропетровська область – 665 випадків;
- Донецька область – 499 випадків;
- Житомирська область – 1 310 випадків;
- Закарпатська – 568 випадків;
- Запорізька область – 272 випадки;
- Івано-Франківська область – 695 випадків;
- Київська область – 697 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 704 випадки;
- Миколаївська область – 358 випадків;
- Одеська область – 757 випадків;
- Полтавська область – 304 випадки;
- Рівненська область – 269 випадків;
- Сумська область – 431 випадок;
- Тернопільська область – 566 випадків;
- Харківська область – 688 випадків;
- Херсонська область – 87 випадків;
- Хмельницька область – 491 випадок;
- Черкаська область – 338 випадків;
- Чернівецька область – 658 випадків;
- Чернігівська область – 292 випадки.
Коронавірус в Україні
11 березня в Україні зафіксовано 9 084 нових випадки Covid-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.
Одужало за добу 5 330 людей, не змогли подолати хворобу – 262.
За день зробили 106 464 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.