Коронавірус в Україні 12 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 12 березня на коронавірус в Україні інфікувались 1 438 468 осіб. За останню добу у країні виявили 12 946 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

За останню добу одужали 4 630 українців, загалом змогли подолати хворобу 1 214 876 осіб.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померло 27 915 людей, за день виявлено 230 летальних випадків. Госпіталізовано до лікарень 3 843 хворих.

За добу здійснено 100 718 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 940 випадків;

Волинська область – 272 випадки;

Дніпропетровська область – 665 випадків;

Донецька область – 499 випадків;

Житомирська область – 1 310 випадків;

Закарпатська – 568 випадків;

Запорізька область – 272 випадки;

Івано-Франківська область – 695 випадків;

Київська область – 697 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 704 випадки;

Миколаївська область – 358 випадків;

Одеська область – 757 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 269 випадків;

Сумська область – 431 випадок;

Тернопільська область – 566 випадків;

Харківська область – 688 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Хмельницька область – 491 випадок;

Черкаська область – 338 випадків;

Чернівецька область – 658 випадків;

Чернігівська область – 292 випадки.

Коронавірус в Україні

11 березня в Україні зафіксовано 9 084 нових випадки Covid-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.

Одужало за добу 5 330 людей, не змогли подолати хворобу – 262.

За день зробили 106 464 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.