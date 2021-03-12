Коронавірус в Україні 12 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Майже 13 тис. нових випадків: в Україні стрімко росте кількість захворювань на коронавірус

Станом на 12 березня на коронавірус в Україні інфікувались 1 438 468 осіб. За останню добу у країні виявили 12 946 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

лікарня коронавірус

За останню добу одужали 4 630 українців, загалом змогли подолати хворобу 1 214 876 осіб.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померло 27 915 людей, за день виявлено 230 летальних випадків. Госпіталізовано до лікарень 3 843 хворих.

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За добу здійснено 100 718 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 896 випадків;
  • Вінницька область – 940 випадків;
  • Волинська область – 272 випадки;
  • Дніпропетровська область – 665 випадків;
  • Донецька область – 499 випадків;
  • Житомирська область – 1 310 випадків;
  • Закарпатська – 568 випадків;
  • Запорізька область – 272 випадки;
  • Івано-Франківська область – 695 випадків;
  • Київська область – 697 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 704 випадки;
  • Миколаївська область – 358 випадків;
  • Одеська область – 757 випадків;
  • Полтавська область – 304 випадки;
  • Рівненська область – 269 випадків;
  • Сумська область – 431 випадок;
  • Тернопільська область – 566 випадків;
  • Харківська область – 688 випадків;
  • Херсонська область – 87 випадків;
  • Хмельницька область – 491 випадок;
  • Черкаська область – 338 випадків;
  • Чернівецька область – 658 випадків;
  • Чернігівська область – 292 випадки.

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Коронавірус в Україні

11 березня в Україні зафіксовано 9 084 нових випадки Covid-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.

Одужало за добу 5 330 людей, не змогли подолати хворобу – 262.

За день зробили 106 464  тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.

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