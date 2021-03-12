МОЗ оновило список публічних осіб, які можуть долучитися до вакцинації від коронавірусу в Україні поза чергою.

Якщо в наявності залишатимуться невикористані дози вакцин, отримати щеплення позачергово зможуть народні депутати, учасники бойових дій на Донбасі і релігійні діячі.

Про це у розмові з журналістами повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто із громадських діячів зможе вакцинуватись. Людина повинна приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов’язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз, – заявив Віктор Ляшко.

Повний список осіб, які можуть вакцинуватися позачергово, виглядає так:

Учасники бойових дій на Сході України. Народні депутати, керівники органів виконавчої влади, керівники ОДА і органів місцевого самоврядування. Головні державні санітарні лікарі (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті). Лідери і представники релігійних організацій. Відомі українські письменники, музиканти, актори, спортсмени, співаки, журналісти, художники та інші діячісфери культури, яким більше 60 років.

Списки на вакцинацію вище перерахованих категорій осіб формують Департаменти охорони здоров’я спільно із прес-службами ОДА.

Вакцинація в Україні

Як повідомляло МОЗ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. За день до того було отримано 500 тис. доз вакцини Covishield від компанії AstraZeneca.

Першочергово щеплення почали отримувати медпрацівники, однак вже 1 березня Максим Степанов офіційно дозволив щепити громадян невикористаними дозами вакцинами від Covid-19.

Після цього рішення у суспільстві розпочалася дискусія щодо того, які категорії громадян зможуть вакцинуватися поза чергою.