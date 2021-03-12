Рішенням РНБО від 11 березня підприємство Мотор Січ повернуть у власність держави. Через два-три тижні у Верховній Раді буде представлений законопроект про його націоналізацію.

Про це заявив на брифінгу лідер партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроекту, – зазначив нардеп.

За його словами, нині документ на стадії розробки.

Корнієнко зазначив, що законопроект буде загалом про націоналізацію будь-якого підприємства, а це не так просто юридично.

У січні 2021 року Україна ввела санкції проти китайських інвесторів Мотор Січі терміном на три роки. У зв’язку з цим Пекін направив Києву ноту протесту.

А 11 березня на засіданні РНБО вирішили повернути підприємство Мотор Січ у власність української держави.