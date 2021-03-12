Україна поки не запроваджуватиме міжнародні паспорти вакцинації. Про це в ефірі повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми Народ проти на телеканалі Україна 24.

Він пояснив, що наразі у світі лише невелика частина людей вакцинувалася від коронавірусу. Тому створювати привілеї для такої категорії немає сенсу.

– Наразі немає рівного одночасного доступу для всіх охочих. Ми повинні зрозуміти: вакцинація – це сьогодні передусім захист груп ризику і попередження негативних наслідків від хвороби.

Крім того, Ляшко додав, що сертифікат вакцинації може видати лікар, який зробив щеплення пацієнту. Водночас препарат має бути схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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Раніше Віктор Ляшко повідомив, що українці зможуть отримати довідку про вакцинацію. Такий документ видаватимуть безкоштовно для виїзду до інших країн.

Однак отримати його можна буде лише після введення другої дози препарату.