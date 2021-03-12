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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Початкові класи в Ужгороді призупиняють навчання через стрімке поширення Covid-19

Всі початкові класи у школах Ужгорода призупиняють навчання з 15 до 26 березня.

діти в школі

Ужгородська міська рада пояснює своє рішення тим, що показник захворюваності на коронавірус та ГРВІ в місті перевищує епідпоріг та становить 56%.

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Навчальним закладам рекомендують перевести учнів 1-4 класів на дистанційну форму навчання.

Станом на 12 березня, в Ужгороді 2 845 активних хворих на коронавірус.

Карантин в Україні

За оновленою інформацією МОЗ, Закарпатська область, обласним центром якої є Ужгород, ввійшла до червоної зони адаптивного карантину.

Окрім Закарпатської, у червоній зоні перебувають ще три області: Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.

До помаранчевої зони ввійшли Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ.

Джерело: Ужгородська міська рада

Фото: Depositphotos

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