Початкові класи в Ужгороді призупиняють навчання через стрімке поширення Covid-19

Всі початкові класи у школах Ужгорода призупиняють навчання з 15 до 26 березня.
Ужгородська міська рада пояснює своє рішення тим, що показник захворюваності на коронавірус та ГРВІ в місті перевищує епідпоріг та становить 56%.
Навчальним закладам рекомендують перевести учнів 1-4 класів на дистанційну форму навчання.
Станом на 12 березня, в Ужгороді 2 845 активних хворих на коронавірус.
Карантин в Україні
За оновленою інформацією МОЗ, Закарпатська область, обласним центром якої є Ужгород, ввійшла до червоної зони адаптивного карантину.
Окрім Закарпатської, у червоній зоні перебувають ще три області: Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.
До помаранчевої зони ввійшли Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ.
Джерело: Ужгородська міська рада