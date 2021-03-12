Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області продовжує бути складною, у регіоні переповнені лікарні, де надають допомогу хворим.

Про це під час брифінгу 12 березня повідомила заступник очільника МОЗ Ірина Садов’як.

– Івано-Франківська область очолює рейтинг за кількістю пацієнтів, що перебувають на лікуванні у стаціонарі. Для роботи задіяно 30 лікарень, які працюють з коронавірусом, – зазначила Ірина Садов’як.

За її словами, станом на 11 березня у лікарнях перебувало 3 523 людини з коронавірусом, 1 941 (55%) – це кисневозалежні пацієнти.

Водночас у регіоні фіксується завантаженість ліжок.

– Завантаженість ліжкового фонду в Івано-Франківській області – 84,4%, ліжок з доступом до кисню – 84,1%, реанімаційних ліжок – 84,6%, апаратів ШВЛ – 31,1%, – додала вона.

Коронавірус в Івано-Франківській області

У березні в Івано-Франківській області значно погіршилася ситуація з коронавірусом.

У регіоні фіксувалося збільшення добового приросту хворих.

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