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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Проект плану щодо Донбасу знаходиться на затвердженні в Росії – Кравчук

План щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зараз знаходиться на затвердженні в Росії, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

Леонід кравчук

За його словами, Росія заперечує наявність такого плану, але він існує і знаходиться зараз у Кремлі.

Кравчук сказав, що як тільки РФ схвалить проект, він стане повноцінним планом.

– Поки що це пропозиції трьох країн – Німеччини, Франції та України. А план буде тоді, коли його схвалять чотири держави. Тому що у нормандському форматі працюють не три, а чотири держави, – пояснив він.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі, але Росія відмовилася його підтримувати.

За його словами, документ відповідає нормам міжнародного права.

Проект плану мають обговорити на майбутній відеоконференції радників нормандської четвірки.

Фото: Getty Images

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