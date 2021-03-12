План щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зараз знаходиться на затвердженні в Росії, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, Росія заперечує наявність такого плану, але він існує і знаходиться зараз у Кремлі.

Кравчук сказав, що як тільки РФ схвалить проект, він стане повноцінним планом.

– Поки що це пропозиції трьох країн – Німеччини, Франції та України. А план буде тоді, коли його схвалять чотири держави. Тому що у нормандському форматі працюють не три, а чотири держави, – пояснив він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі, але Росія відмовилася його підтримувати.

За його словами, документ відповідає нормам міжнародного права.

Проект плану мають обговорити на майбутній відеоконференції радників нормандської четвірки.