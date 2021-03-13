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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Ще одна область в Україні може потрапити у червону зону – Степанов

Ще один регіон в Україні наближається до червоної зони карантину. Наразі напружена ситуація спостерігається на Львівщині. Про це під час брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

Максим Степанов

За словами Степанова, у регіоні щоденно збільшується кількість інфікувань та госпіталізацій. Це наближує його до червоної зони карантину.

– Уже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% – з киснем. Тобто наразі область впевнено рухається до червоного рівня епідемічної небезпеки.

Водночас міністр додав, що влада може уникнути цього шляхом запровадження певних обмежень.

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Адаптивний карантин в Україні

Наразі в червону зону карантину в Україні входять Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.

У помаранчевій зоні – місто Київ та ще дев’ять регіонів. Для решти областей встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Детальніше про адаптивний карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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