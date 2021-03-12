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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Снігопад скував Київ у заторах – рух на дорогах ускладнений (КАРТА)

Через різке погіршення погоди 12 березня у Києві на дорогах ближче до вечора утворилися затори. Їх оцінили у 8 балів.

Снігопад у Києві

Ближче до 17.00 пересування частиною вулиць столиці ускладнене.

Міський голова столиці Віталій Кличко закликав киян за можливості залишитися 12 березня вдома через погіршення погодних умов.

Також Кличко звернувся до керівників підприємств за можливості зробити для співробітників короткий робочий день.

Ще в обід спецтехніка Київавтодору почала обробку вулиць та доріг протиожеледними засобами. Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, магістральні вулиці, покриття із бруківки та тротуари.

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