Для запровадження нового жорсткого локдауну в Україні необхідне окреме рішення Кабміну. У Києві ситуація поки контрольована.
Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, уряд піде на такий крок, якщо більшість областей опиняться у червоній зоні карантину.
– Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається. Ми перебуваємо у помаранчевій зоні. Ситуація поки контрольована, – наголосив Кличко.
Станом на 12 березня вже у дев’яти областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом – вони у помаранчевій зоні карантину.
Зокрема, це Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ
У червоній перебувають чотири – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.