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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Ситуація контрольована: Кличко про можливість нового локдауну в Києві

Для запровадження нового жорсткого локдауну в Україні необхідне окреме рішення Кабміну. У Києві ситуація поки контрольована.

Віталій Кличко

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, уряд піде на такий крок, якщо більшість областей опиняться у червоній зоні карантину.

– Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається. Ми перебуваємо у помаранчевій зоні. Ситуація поки контрольована, – наголосив Кличко.

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Станом на 12 березня вже у дев’яти областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом – вони у помаранчевій зоні карантину.

Зокрема, це Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ

У червоній перебувають чотири – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

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