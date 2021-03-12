Усі українці, які бажають вакцинуватися від коронавірусу, зможуть отримати щеплення до кінця 2021 року.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Я прорахував та говорю вам офіційно, що у 2021 році ми вакцинуємо всіх, у кого є бажання. Двома дозами, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, важливо, щоб не було жодних зривів постачання речовини, вони можуть завадити процесу.

Вакцинація проти коронавірусу

З 24 лютого 2021 року в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

Перші дози отримали медики. Пізніше у країні залишками речовини почали імунізувати відомих українців для популяризації щеплень.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.