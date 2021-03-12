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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У МОЗ пообіцяли вакцинувати від Covid-19 всіх охочих до кінця 2021 року

Усі українці, які бажають вакцинуватися від коронавірусу, зможуть отримати щеплення до кінця 2021 року.

Виктор Ляшко

Таку заяву зробив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Я прорахував та говорю вам офіційно, що у 2021 році ми вакцинуємо всіх, у кого є бажання. Двома дозами, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, важливо, щоб не було жодних зривів постачання речовини, вони можуть завадити процесу.

Вакцинація проти коронавірусу

З 24 лютого 2021 року в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

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Перші дози отримали медики. Пізніше у країні залишками речовини почали імунізувати відомих українців для популяризації щеплень.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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