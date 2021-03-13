Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Глава держави пояснив рішення, які напередодні ухвалила Рада національної безпеки та оборони. Зокрема йшлося про блокування групи телеканалів і санкції проти низки юридичних та фізичних осіб.

– Коротко я б описав цей процес трьома словами – Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки задавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю закону, порядку та найголовніше – справедливості.

Глава держави наголосив, що Україна підтримує санкції США проти колишніх власників ПриватБанку.

– Ми підтримуємо це рішення та працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти та справедливість. Ми чітко бачимо різницю між поняттями великий бізнес та олігархічний клас.

Крім того, йшлося про Стратегію деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополь, яку напередодні ухвалила РНБО.

– Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим. Водночас, коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратися: хто і як створив умови для окупації? Мова не лише про 2014 рік, а й про ухвалення так званих харківських угод.

Також Володимир Зеленський анонсував розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр в країні окремими особами.

– Громадяни мають знати, у який спосіб та на яких умовах, низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси.

Президент наголосив, що результати аудиту будуть представлені суспільству.