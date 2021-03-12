Україна готова обговорити відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами – Зеленський

Україна готова розглянути ініціативу відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами, які наразі отримують ізраїльтяни, що пройшли два етапи вакцинації від Covid-19.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

– Дякую Беньміну Нетаньягу за готовність сприяти в прискоренні постачання вакцини проти Covid-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров’я. Зелені паспорти можуть відновити авіаподорожі між Україною та Ізраїлем. Ми готові обговорювати цю ініціативу, – написав президент у Twitter.

Grateful to @netanyahu for his willingness to help speed up #COVID19 vaccine supply. I wish the people of Israel good health. Green pass can resume ✈️ travel between ???????? & ????????. We’re ready to discuss this initiative. Welcome to the 30th anniversary of ???????? independence. pic.twitter.com/vKmUfqIn8z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2021

Зі свого боку Беньямін Нетаньягу наголосив, що взаємне визнання так званих зелених паспортів буде корисним для економік обох країн.

Водночас Володимир Зеленський відзначив суттєвий прогрес, досягнутий урядом Ізраїлю у вакцинації населення країни, і наголосив на важливості забезпечення рівного доступу до сертифікованих вакцин.

Як повернутися з Ізраїлю

Попри карантинні обмеження, що діють в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві, Ізраїль дозволив кілька авіарейсів до Києва. Вилетіти можна нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Як повернутися з Ізраїлю в Україну і список рейсів МАУ дивіться у нашому матеріалі.