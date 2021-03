Україна готова обговорити відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами – Зеленський

Україна готова розглянути ініціативу відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами, які наразі отримують ізраїльтяни, що пройшли два етапи вакцинації від Covid-19.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Grateful to @netanyahu for his willingness to help speed up #COVID19 vaccine supply. I wish the people of Israel good health. Green pass can resume ✈️ travel between ???????? & ????????. We’re ready to discuss this initiative. Welcome to the 30th anniversary of ???????? independence. pic.twitter.com/vKmUfqIn8z

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2021