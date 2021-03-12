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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Україна готова обговорити відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами – Зеленський

Україна готова розглянути ініціативу відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами, які наразі отримують ізраїльтяни, що пройшли два етапи вакцинації  від Covid-19.

володимир зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

– Дякую Беньміну Нетаньягу за готовність сприяти в прискоренні постачання вакцини проти Covid-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров’я. Зелені паспорти можуть відновити авіаподорожі між Україною та Ізраїлем. Ми готові обговорювати цю ініціативу, – написав президент у Twitter.

Зі свого боку Беньямін Нетаньягу наголосив, що взаємне визнання так званих зелених паспортів буде корисним для економік обох країн.

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Водночас Володимир Зеленський відзначив суттєвий прогрес, досягнутий урядом Ізраїлю у вакцинації населення країни, і наголосив на важливості забезпечення рівного доступу до сертифікованих вакцин.

Як повернутися з Ізраїлю

Попри карантинні обмеження, що діють в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві, Ізраїль дозволив кілька авіарейсів до Києва. Вилетіти можна нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Як повернутися з Ізраїлю в Україну і список рейсів МАУ дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: Офіс президента

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