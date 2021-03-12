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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Відпочинок на Арабатській стрілці 2021: Укрзалізниця призначить дев’ять пар потягів

Улітку Укрзалізниця додатково призначить дев’ять пар потягів для відпочинку на Арабатській стрілці. Про залізничне сполучення курортів Херсонщини з іншими містами країни з Укрзалізницею домовилась облдержадміністрація.

Укрзалізниця поїзд

Перелік додаткових потягів до Арабатської стрілки:

  • потяг 80/79 Київ – Дніпро (продовжено до Новоолексіївки);
  • потяг 199 Мінськ – Новоолексіївка;
  • потяг 113/118 Чернівці – Генічеськ (подовжено від станції Київ);
  • потяг 190/189, 201/203 Кривий Ріг – Дніпро – Генічеськ (двогрупний поїзд);
  • потяг 232/231 Івано-Франківськ – Генічеськ;
  • потяг 280/279 Хмельницький – Генічеськ;
  • потяг 501 Дніпро – Кривий Ріг – Генічеськ;
  • потяг 729/713 Харків – Генічеськ;
  • потяг 817/818 Дніпро – Генічеськ.

За словами начальника управління туризму та курортів Херсонської ОДА Миколи Шаповала, найголовнішим досягненням переговорів із Укрзалізницею є те, що потяг №11/12 Київ – Новоолексіївка прибуватиме до кінцевої станції о 08.05 на першу колію, а не на третю, що завдавало незручностей туристам.

Крім того, щоденно ходитимуть потяги №81/82 Харків – Новоолексіївка та 86/88 Львів – Ковель – Новоолексіївка.

Заборона на продаж квитків до червоної зони

Укрзалізниця продовжила заборону на продаж квитків до областей червоної зони карантину до 19 березня.

Обмеження стосуватимуться також посадки та висадки пасажирів у Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Обмеження знімуть після того, як ці області вийдуть із червоної зони адаптивного карантину. Натомість спецрейси продовжать курсувати.

Джерело: Микола Шаповал

Фото: Укрзалізниця

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