Улітку Укрзалізниця додатково призначить дев’ять пар потягів для відпочинку на Арабатській стрілці. Про залізничне сполучення курортів Херсонщини з іншими містами країни з Укрзалізницею домовилась облдержадміністрація.

Перелік додаткових потягів до Арабатської стрілки:

потяг 80/79 Київ – Дніпро (продовжено до Новоолексіївки);

потяг 199 Мінськ – Новоолексіївка;

потяг 113/118 Чернівці – Генічеськ (подовжено від станції Київ);

потяг 190/189, 201/203 Кривий Ріг – Дніпро – Генічеськ (двогрупний поїзд);

потяг 232/231 Івано-Франківськ – Генічеськ;

потяг 280/279 Хмельницький – Генічеськ;

потяг 501 Дніпро – Кривий Ріг – Генічеськ;

потяг 729/713 Харків – Генічеськ;

потяг 817/818 Дніпро – Генічеськ.

За словами начальника управління туризму та курортів Херсонської ОДА Миколи Шаповала, найголовнішим досягненням переговорів із Укрзалізницею є те, що потяг №11/12 Київ – Новоолексіївка прибуватиме до кінцевої станції о 08.05 на першу колію, а не на третю, що завдавало незручностей туристам.

Крім того, щоденно ходитимуть потяги №81/82 Харків – Новоолексіївка та 86/88 Львів – Ковель – Новоолексіївка.

Заборона на продаж квитків до червоної зони

Укрзалізниця продовжила заборону на продаж квитків до областей червоної зони карантину до 19 березня.

Обмеження стосуватимуться також посадки та висадки пасажирів у Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Обмеження знімуть після того, як ці області вийдуть із червоної зони адаптивного карантину. Натомість спецрейси продовжать курсувати.

Джерело: Микола Шаповал

Фото: Укрзалізниця