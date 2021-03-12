Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр в країні окремими особами.
– Справедливу і законну реакцію з боку України повинні отримати ті, хто вважав, що не в держави, а в приватних руках, може виявитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами, зокрема Мотор Січ, а також можуть присвоюватися землі і надра, які належать народу України. Як взагалі це сталося? Знову ж, риторичне питання. Але відповіді на них знайдуть правоохоронні органи разом із державною службою геології і надр, – сказав Володимир Зеленський в своєму відеозверненні.
За його словами, громадяни повинні знати, яким чином і на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси.
Президент наголошує: тим, хто зробив це законно, – боятися нічого.
Володимир Зеленський повідомив, що буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству.
– Упевнений, що ці відповіді повинні бути не риторичними, а конкретними, вичерпними і аргументованими як для громадян, так і для можливих майбутніх судових справ, – сказав він.
Повернення Мотор Січ у власність держави
11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення Мотор Січ у власність держави.
Законопроект про його націоналізацію представлять у Верховній Раді через два-три тижні.
Мотор Січ – українське підприємство, яке займається розробкою і виробництвом авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів.
З 2017 року тривають переговори щодо придбання контрольного пакету його акцій китайською компанією. У 2019 році з’явилася інформація про придбання частини акцій.
Пізніше СБУ порушила кримінальне провадження щодо цієї угоди. За клопотанням СБУ Шевченківський суд Києва наклав арешт на акції.
У січні 2021 року Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ. Обмежувальні заходи діятимуть три роки. Тому Пекін направив до Києва ноту протесту.
Джерело: Володимир Зеленський