Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр в країні окремими особами.

– Справедливу і законну реакцію з боку України повинні отримати ті, хто вважав, що не в держави, а в приватних руках, може виявитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами, зокрема Мотор Січ, а також можуть присвоюватися землі і надра, які належать народу України. Як взагалі це сталося? Знову ж, риторичне питання. Але відповіді на них знайдуть правоохоронні органи разом із державною службою геології і надр, – сказав Володимир Зеленський в своєму відеозверненні.

За його словами, громадяни повинні знати, яким чином і на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси.

Президент наголошує: тим, хто зробив це законно, – боятися нічого.

Володимир Зеленський повідомив, що буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству.

– Упевнений, що ці відповіді повинні бути не риторичними, а конкретними, вичерпними і аргументованими як для громадян, так і для можливих майбутніх судових справ, – сказав він.

Повернення Мотор Січ у власність держави

11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення Мотор Січ у власність держави.

Законопроект про його націоналізацію представлять у Верховній Раді через два-три тижні.

Мотор Січ – українське підприємство, яке займається розробкою і виробництвом авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів.

З 2017 року тривають переговори щодо придбання контрольного пакету його акцій китайською компанією. У 2019 році з’явилася інформація про придбання частини акцій.

Пізніше СБУ порушила кримінальне провадження щодо цієї угоди. За клопотанням СБУ Шевченківський суд Києва наклав арешт на акції.

У січні 2021 року Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ. Обмежувальні заходи діятимуть три роки. Тому Пекін направив до Києва ноту протесту.

Джерело: Володимир Зеленський