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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Гіркий урок для суспільства і пересторога для влади: Зеленський про Куренівську трагедію

У 60-ті роковини Куренівської трагедії президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв катастрофи.

куренівська трагедія

Він зазначив, що це було гірким уроком для суспільства і пересторогою для влади.

– Ця трагедія, як і Чорнобиль та інші сумні сторінки нашої історії, спричинені так званим людським фактором, є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади, завданням якої є завжди створювати безпечні умови для громадян. Вічна пам’ять загиблим, – зауважив глава держави.

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Куренівська трагедія ‒ одна із наймасштабніших техногенних катастроф, які сталися в Україні. 13 березня 1961 року у Києві потужна хвиля відходів цегельного виробництва, які зливали у Бабин Яр, прорвала дамбу і  затопила столичну Куренівку.

В результаті було зруйновано та затоплено мулом багато житлових будинків, промислові споруди та культурні об’єкти. Але за наказом тодішнього партійного керівництва справжні масштаби катастрофи ретельно приховувалися.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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