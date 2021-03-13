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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кількість хворих із Covid-19 у лікарнях перевищує норму у Києві та семи областях

У восьми регіонах України поріг госпіталізацій хворих на Covid-19 перевищує допустиму норму – 60 на 100 тис. населення.

лікарня

Найбільше хворих на коронавірус у лікарнях Івано-Франківської області. Також складна ситуація у лікарнях  Віницької та Житомирської області.

Станом на 13 березня найвищі показники госпіталізацій зафіксовані у таких областях:

  • Івано-Франківська – 131,3;
  • Вінницька – 123,6;
  • Житомирська – 92,6;
  • Чернівецька – 90,2;
  • Закарпатська – 87,6;
  • Миколаївська – 81,2;
  • Київ – 75,4;
  • Хмельницька – 68.

Рівень госпіталізацій через Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

У червоній карантинній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.  До помаранчевої потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

Коронавірус в Україні

13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

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