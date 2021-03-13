Станом на 13 березня у Києві за добу виявили 1 049 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 145 959 людей.

За день 24 особи померли від вірусу, загалом – 2 881. Одужало за час пандемії 98 028 осіб, з них за останню добу – 380. До медзакладів за добу госпіталізували 114 людей з діагнозом Covid-19.

Хто захворів:

599 жінок віком від 18 до 86 років;

385 чоловіків віком від 18 до 90 років;

34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: