Станом на 13 березня у Києві за добу виявили 1 049 нових випадків коронавірусу.
Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 145 959 людей.
За день 24 особи померли від вірусу, загалом – 2 881. Одужало за час пандемії 98 028 осіб, з них за останню добу – 380. До медзакладів за добу госпіталізували 114 людей з діагнозом Covid-19.
Хто захворів:
- 599 жінок віком від 18 до 86 років;
- 385 чоловіків віком від 18 до 90 років;
- 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.