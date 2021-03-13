Ляшко розповів, кого вакцинуватимуть від коронавірусу вдома

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, хто зможе отримати вакцину від коронавірусу, не виходячи з дому.

Так, йдеться про людей похилого віку, яким важко пересуватися самостійно.

Віктор Ляшко підкреслив, що загалом це стосуватиметься маломобільного населення.

– Ми наближаємо місце проведення щеплення для людей похилого віку до місця їхнього проживання. До маломобільних людей ми скеровуватимемо мобільну бригаду, щоб зробити щеплення на дому разом з людьми, які займаються їх опікою, – заявив головний санлікар.

За словами Віктора Ляшка, стратегія імунопрофілактики в Україні повинна полягати у тому, щоб наблизити місце щеплення до місця проживання людини.

Практика вакцинації вдома залежатиме і від самого препарату, а саме – його дозування.

Віктор Ляшко нагадав, що зараз в Україні використовуються десятидозні флакони з вакциною.

– У подальшому, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза – шприц. Тобто одна доза в шприці відразу вже запакована. Її для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менший коефіцієнт розливу.

Вже незабаром частина мобільних бригад працюватиме саме з маломобільним населенням.

Вакцинація в Україні

Як повідомляло МОЗ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. За день до того було отримано 500 тис. доз вакцини Covishield від компанії AstraZeneca.

Першочергово щеплення почали отримувати медпрацівники, однак вже 1 березня Максим Степанов офіційно дозволив щепити громадян невикористаними дозами вакцинами від Covid-19.

12 березня Віктор Ляшко оголосив повний список осіб, які можуть вакцинуватися позачергово.

Це стосується народних депутатів, учасників бойових дій на Донбасі, громадських і релігійних діячів.