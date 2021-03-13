PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Понад 13 тис. нових випадків: кількість хворих на Covid-19 в Україні зростає

13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

коронавірус в україні

За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. До лікарень потрапили ще 3 967 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 28 158 хворих, за добу зафіксували 243 нових летальних випадки.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Читайте
У МОЗ пообіцяли вакцинувати від Covid-19 всіх охочих до кінця 2021 року

За минулу добу зробили 99 270 тестів на Covid-19. Зокрема, методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 049 випадків;
  • Вінницька область – 933 випадки;
  • Волинська область – 261 випадок;
  • Дніпропетровська область – 693 випадки;
  • Донецька область – 464 випадки;
  • Житомирська область – 971 випадок;
  • Закарпатська – 625 випадків;
  • Запорізька область – 345 випадків;
  • Івано-Франківська область – 719 випадків;
  • Київська область – 913 випадків;
  • Кіровоградська область – 84 випадки;
  • Луганська область – 91 випадок;
  • Львівська область – 879 випадків;
  • Миколаївська область – 378 випадків;
  • Одеська область – 767 випадків;
  • Полтавська область – 244 випадки;
  • Рівненська область – 380 випадків;
  • Сумська область – 275 випадків;
  • Тернопільська область – 399 випадків;
  • Харківська область – 837 випадків;
  • Херсонська область – 84 випадки;
  • Хмельницька область – 605 випадків;
  • Черкаська область – 313 випадків;
  • Чернівецька область – 625 випадків;
  • Чернігівська область – 342 випадки.

Для порівняння, 12 березня коронавірус в Україні підтвердили у 12 946 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 438 468 хворих.

Від Covid-19 12 березня померли 230 людей, одужали за добу 4 630 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (1 310), Вінницькій (940), місті Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Фото: Pexels

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка