13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. До лікарень потрапили ще 3 967 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 28 158 хворих, за добу зафіксували 243 нових летальних випадки.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

За минулу добу зробили 99 270 тестів на Covid-19. Зокрема, методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 049 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Волинська область – 261 випадок;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Донецька область – 464 випадки;

Житомирська область – 971 випадок;

Закарпатська – 625 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Київська область – 913 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 879 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 380 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Тернопільська область – 399 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 605 випадків;

Черкаська область – 313 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

Для порівняння, 12 березня коронавірус в Україні підтвердили у 12 946 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 438 468 хворих.

Від Covid-19 12 березня померли 230 людей, одужали за добу 4 630 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (1 310), Вінницькій (940), місті Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.