13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. До лікарень потрапили ще 3 967 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 28 158 хворих, за добу зафіксували 243 нових летальних випадки.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
За минулу добу зробили 99 270 тестів на Covid-19. Зокрема, методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 049 випадків;
- Вінницька область – 933 випадки;
- Волинська область – 261 випадок;
- Дніпропетровська область – 693 випадки;
- Донецька область – 464 випадки;
- Житомирська область – 971 випадок;
- Закарпатська – 625 випадків;
- Запорізька область – 345 випадків;
- Івано-Франківська область – 719 випадків;
- Київська область – 913 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 91 випадок;
- Львівська область – 879 випадків;
- Миколаївська область – 378 випадків;
- Одеська область – 767 випадків;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 380 випадків;
- Сумська область – 275 випадків;
- Тернопільська область – 399 випадків;
- Харківська область – 837 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 605 випадків;
- Черкаська область – 313 випадків;
- Чернівецька область – 625 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
Для порівняння, 12 березня коронавірус в Україні підтвердили у 12 946 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 438 468 хворих.
Від Covid-19 12 березня померли 230 людей, одужали за добу 4 630 хворих.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (1 310), Вінницькій (940), місті Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.