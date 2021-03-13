Про темпи вакцинації від коронавірусу в Україні варто говорити хоча б після двох місяців кампанії з імунопрофілактики, а не на її початку.

Про це в одному з інтерв’ю повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

– Ми говоримо про початок вакцинальної кампанії і хочемо, щоб за місяць вакцинували величезну кількість людей, сформували імунітет і позбулися цих карантинних обмежень. Але головне для нас — забезпечити проведення всієї кампанії імунопрофілактики без зривів і програмних помилок, – зазначив він.

Також Віктор Ляшко пояснив, що не зовсім правильно говорити про повільні темпи вакцинації в Україні і порівнювати ситуацію з іншими країнами, де кампанія триває вже понад два місяці.

Водночас головний санлікар визнав, що Україна дещо відстає від запланованих графіків, на що могли вплинути ті ж вихідні на 8 Березня. Але цей час обов’язково надолужать.

Станом на 13 березня першу дозу вакцини проти Covid-19 отримала 47 541 людина, за добу вакцинувалися 9 304. Від початку вакцинації найбільшу кількість щеплень зробили у Донецькій області (4 654 щеплення).

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca.