Стало відомо ім’я військового, який загинув від кулі снайпера під Мар’їнкою

Стало відомо ім’я військовослужбовця, який загинув під Мар’їнкою 12 березня.

Ним виявився контрактник з Київської області – Пекур Олександр Валентинович. Йому було лише 30 років.

Олександр проживав у селі Гурівщина Бучацького району. Вдома на нього чекали матір, брат і бабуся.

– Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Висловлюємо слова глибокого співчуття матері – Тамарі Михайлівні, брату Миколі та бабусі Надії Федорівні, які втратили дорогу, рідну їм людину. Спочивай з миром, Герою! – йдеться у повідомленні сільської ради.

Про загибель військовослужбовця під Мар’їнкою повідомили в штабі ООС.

Внаслідок ворожого снайперського вогню він отримав поранення, не сумісні з життям.

Загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року. Тільки минулої доби було зафіксовано 14 порушень режим припинення вогню.

Джерело: Дмитрівська сільська рада