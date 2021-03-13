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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Стало відомо ім’я військового, який загинув від кулі снайпера під Мар’їнкою

Стало відомо ім’я військовослужбовця, який загинув під Мар’їнкою 12 березня.

Стало відомо ім’я військового, який загинув від кулі снайпера під Мар’їнкою

Ним виявився контрактник з Київської області – Пекур Олександр Валентинович. Йому було лише 30 років.

Олександр проживав у селі Гурівщина Бучацького району. Вдома на нього чекали матір, брат і бабуся.

– Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Висловлюємо слова глибокого співчуття матері – Тамарі Михайлівні, брату Миколі та бабусі Надії Федорівні, які втратили дорогу, рідну їм людину. Спочивай з миром, Герою! – йдеться у повідомленні сільської ради.

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Про загибель військовослужбовця під Мар’їнкою повідомили в штабі ООС.

Внаслідок ворожого снайперського вогню він отримав поранення, не сумісні з життям.

Загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року. Тільки минулої доби було зафіксовано 14 порушень режим припинення вогню.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

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