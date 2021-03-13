PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Ольга Тетеріна |

В Україні від Covid-19 вакцинували понад 47 тисяч людей

Станом на ранок 13 березня першу дозу вакцини проти Covid-19 отримала 47 541 особа. За добу вакцинувалися 9 304 особи.

вакцинація від ковід

Найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень).

За весь період вакцинальної кампанії найбільшу кількість щеплень зроблено у Донецькій області (4 654 щеплення), найменшу – у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу:

  • Вінницька область – 400 щеплень;
  • Волинська область – 310 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 550 щеплень;
  • Донецька область – 540 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 360 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 374 щеплення;
  • Київська область – 690 щеплень;
  • Кіровоградська область – 220 щеплень;
  • Луганська область – 160 щеплень;
  • Львівська область – 330 щеплень;
  • Київ – 340 щеплень;
  • Миколаївська область – 430 щеплень;
  • Одеська область – 210 щеплень;
  • Полтавська область – 530 щеплень;
  • Рівненська область – 280 щеплень;
  • Сумська область – 440 щеплень;
  • Тернопільська область – 570 щеплень;
  • Харківська область – 290 щеплень;
  • Херсонська область – 560 щеплень;
  • Хмельницька область – 250 щеплень;
  • Чернівецька область – 420 щеплень;
  • Чернігівська область – 130 щеплень;
  • Черкаська область – 470 щеплень.
Читайте
Британський штам коронавірусу визнали більш смертоносним – дослідження

Коронавірус в Україні

13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744.

За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. До лікарень потрапили ще 3 967 пацієнтів.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: КМДА

Джерело: МОЗ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору