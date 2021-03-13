Станом на ранок 13 березня першу дозу вакцини проти Covid-19 отримала 47 541 особа. За добу вакцинувалися 9 304 особи.
Найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень).
За весь період вакцинальної кампанії найбільшу кількість щеплень зроблено у Донецькій області (4 654 щеплення), найменшу – у Чернігівській області (756 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу:
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Коронавірус в Україні
13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744.
За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. До лікарень потрапили ще 3 967 пацієнтів.
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Фото: КМДА