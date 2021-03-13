Станом на ранок 13 березня першу дозу вакцини проти Covid-19 отримала 47 541 особа. За добу вакцинувалися 9 304 особи.

Найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень).

За весь період вакцинальної кампанії найбільшу кількість щеплень зроблено у Донецькій області (4 654 щеплення), найменшу – у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу:

Вінницька область – 400 щеплень;

Волинська область – 310 щеплень;

Дніпропетровська область – 550 щеплень;

Донецька область – 540 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 360 щеплень;

Івано-Франківська область – 374 щеплення;

Київська область – 690 щеплень;

Кіровоградська область – 220 щеплень;

Луганська область – 160 щеплень;

Львівська область – 330 щеплень;

Київ – 340 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 210 щеплень;

Полтавська область – 530 щеплень;

Рівненська область – 280 щеплень;

Сумська область – 440 щеплень;

Тернопільська область – 570 щеплень;

Харківська область – 290 щеплень;

Херсонська область – 560 щеплень;

Хмельницька область – 250 щеплень;

Чернівецька область – 420 щеплень;

Чернігівська область – 130 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Коронавірус в Україні

13 березня коронавірус підтвердили ще у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744.

За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. До лікарень потрапили ще 3 967 пацієнтів.

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Фото: КМДА