Станом на ранок 14 березня в Україні виявили 1 460 756 випадків коронавірусу, за добу кількість хворих зросла ще на 9 012 осіб. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 216 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 2 743 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 460 756 осіб;
- одужало – 1 222 516 осіб;
- летальних випадків – 28 303;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 439 випадків;
- Вінницька область – 634 випадки;
- Волинська область – 150 випадків;
- Дніпропетровська область – 660 випадків;
- Донецька область – 346 випадків;
- Житомирська область – 923 випадки;
- Закарпатська – 311 випадків;
- Запорізька область – 114 випадків;
- Івано-Франківська область – 461 випадок;
- Київська область – 552 випадки;
- Кіровоградська область – 56 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 344 випадки;
- Одеська область – 485 випадків;
- Полтавська область – 105 випадків;
- Рівненська область – 155 випадків;
- Сумська область – 309 випадків;
- Тернопільська область – 365 випадків;
- Харківська область – 569 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 533 випадки;
- Черкаська область – 142 випадки;
- Чернівецька область – 477 випадків;
- Чернігівська область – 194 випадки.
Коронавірус 13 березня
Для порівняння, коронавірус 13 березня в Україні виявили у 1 451 744, за добу – 13 276 хворих.
Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.