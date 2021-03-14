PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

9 012 хворих за добу, 4 тис. госпіталізованих: статистика Covid-19 в Україні

Станом на ранок 14 березня в Україні виявили 1 460 756 випадків коронавірусу, за добу кількість хворих зросла ще на 9 012 осіб. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

карантин в Україні

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 216 осіб;
  • летальних випадків – 145;
  • одужало – 2 743 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 460 756 осіб;
  • одужало – 1 222 516 осіб;
  • летальних випадків – 28 303;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.
Читайте
У МОЗ перерахували побічні ефекти вакцини Covishield

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 439 випадків;
  • Вінницька область – 634 випадки;
  • Волинська область – 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 660 випадків;
  • Донецька область – 346 випадків;
  • Житомирська область – 923 випадки;
  • Закарпатська – 311 випадків;
  • Запорізька область – 114 випадків;
  • Івано-Франківська область – 461 випадок;
  • Київська область – 552 випадки;
  • Кіровоградська область – 56 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 344 випадки;
  • Одеська область – 485 випадків;
  • Полтавська область – 105 випадків;
  • Рівненська область – 155 випадків;
  • Сумська область – 309 випадків;
  • Тернопільська область – 365 випадків;
  • Харківська область – 569 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Хмельницька область – 533 випадки;
  • Черкаська область – 142 випадки;
  • Чернівецька область – 477 випадків;
  • Чернігівська область – 194 випадки.

Коронавірус 13 березня

Для порівняння, коронавірус 13 березня в Україні виявили у 1 451 744, за добу – 13 276 хворих. 

Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка