Члени Київської обласної організації політичної партії Слуга Народу обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.

Таке рішення члени партії ухвалили на позачерговій конференції більшістю голосів.

– Члени Київської обласної організації політичної партії Слуга народу на позачерговій конференції обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця. Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію Слуги народу, – заявили у партії.

Партійці також звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань.

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У свою чергу Андрій Мотовиловець заявив, що працюватиме над розвитком Київської області та розбудовою місцевих осередків.

Хто такий Андрій Мотивиловець

Андрій Мотовиловець – операційний директор ДП ProZorro.Продажі, народний депутат України ІХ скликання та член Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Мотовиловець також був радником екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Депутат закінчив економічний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Джерело: Слуга народу

Фото: Слуга народу