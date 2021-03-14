Станом на 14 березня у Києві за добу виявили 439 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 146 398 людей.

За день 16 осіб померли від вірусу, загалом – 2 897. Одужало за час пандемії 98 365 осіб, з них за останню добу – 337. До медзакладів за добу госпіталізували 34 людини з діагнозом Covid-19.

Хто захворів:

268 жінок віком від 18 до 90 років;

147 чоловіків – від 19 до 89 років;

14 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (103), Дніпровському (88) та Дарницькому (82).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: