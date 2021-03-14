Станом на 14 березня у Києві за добу виявили 439 нових випадків коронавірусу.
Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 146 398 людей.
За день 16 осіб померли від вірусу, загалом – 2 897. Одужало за час пандемії 98 365 осіб, з них за останню добу – 337. До медзакладів за добу госпіталізували 34 людини з діагнозом Covid-19.
Хто захворів:
- 268 жінок віком від 18 до 90 років;
- 147 чоловіків – від 19 до 89 років;
- 14 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (103), Дніпровському (88) та Дарницькому (82).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.