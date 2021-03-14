Курс криптовалюта біткоїн 14 березня склав $60,6 тис., що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Біткоїн, вартість якого з кінця 2020 року зросла більш ніж втричі, використовується відомими компаніями як метод оплати.

Ця криптовалюта кілька разів різко падала з моменту її створення у 2009 році.

Водночас критики стверджують, що біткоїн – це не стільки валюта, скільки інструмент спекулятивної торгівлі, відкритий для ринкових маніпуляцій.

Біткоїн почав стрімко дорожчати на початку лютого 2021 року, коли компанія Ілона Маска Tesla повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюту.

Також на курс біткоїна могла вплинути інформація про те, що Tesla планує почати приймати криптовалюту як оплату за свої товари.