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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Курс біткоїна вперше перевищив позначку $60 тисяч

Курс криптовалюта біткоїн 14 березня склав $60,6 тис., що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Біткоїн

Біткоїн, вартість якого з кінця 2020 року зросла більш ніж втричі, використовується відомими компаніями як метод оплати.

Ця криптовалюта кілька разів різко падала з моменту її створення у 2009 році.

Водночас критики стверджують, що біткоїн – це не стільки валюта, скільки інструмент спекулятивної торгівлі, відкритий для ринкових маніпуляцій.

Курс біткоїна 14 березня

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Біткоїн почав стрімко дорожчати на початку лютого 2021 року, коли компанія Ілона Маска Tesla повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюту.

Також на курс біткоїна могла вплинути інформація про те, що Tesla планує почати приймати криптовалюту як оплату за свої товари.

Джерело: ВВС

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