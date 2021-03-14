Погода на 14 березня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 14 березня в Україні буде сонячною і теплою. У більшості областях сухо, опади очікуються лише в західних регіонах.

Вітер переважно південно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 14 березня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході сонячно, однак ніч буде найхолоднішою: денна температура становитиме до 8°, вночі до -5°.

На Заході у всіх областях пройдуть короткочасні дощі, весь день буде хмарним: денна температура до 11°, вночі до 0°.

На Півдні найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 10°, вночі до 3°.

На Півночі також сонячно, очікується мінлива хмарність: вдень подекуди до 10°, вночі подекуди до -1°.

У Центрі у всіх областях без опадів, також сонячно: вночі до -1°, вдень до 9°.

У Києві синоптики прогнозують до 9° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 1°.

Погода в Україні у березні 2021

За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.

Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.